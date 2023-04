“Se sei innocente perché patteggiare?” Le accuse contro la Juventus (Di venerdì 7 aprile 2023) La Juventus si trova in una situazione complicata da un punto di vista legale e le accuse ai suoi danni stanno piovendo da ogni dove. Nelle prossime settimane la Juventus si ritroverà nella condizione di dover rispondere di fronte a un tribunale per alcune scelte in sede di bilancio che hanno fatto molto discutere. Nessuno sa come andrà a finire, ma tutti vogliono provare a dire la propria opinione. Tribunale Juventus (Fonte: Adobe)Non sappiamo dire ancora con certezza come potrà evolversi la situazione giudiziaria attorno alla Juventus, con tanti opinioni diverse che di sicuro non aiutano a fare chiarezza. Si parla in maniera sempre più insistente di una penalizzazione mostruosa, nonostante per qualcuno si tratterà dell’ennesimo processo sommario. Chi ha voluto sollevare una domanda abbastanza ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 7 aprile 2023) Lasi trova in una situazione complicata da un punto di vista legale e leai suoi danni stanno piovendo da ogni dove. Nelle prossime settimane lasi ritroverà nella condizione di dover rispondere di fronte a un tribunale per alcune scelte in sede di bilancio che hanno fatto molto discutere. Nessuno sa come andrà a finire, ma tutti vogliono provare a dire la propria opinione. Tribunale(Fonte: Adobe)Non sappiamo dire ancora con certezza come potrà evolversi la situazione giudiziaria attorno alla, con tanti opinioni diverse che di sicuro non aiutano a fare chiarezza. Si parla in maniera sempre più insistente di una penalizzazione mostruosa, nonostante per qualcuno si tratterà dell’ennesimo processo sommario. Chi ha voluto sollevare una domanda abbastanza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NickyIlSardo84 : @aboubakar_soum Omessa vigilanza?A quanto pare ha fatto l'armadio nuovo con quei soldi spariti,e sicuramente non pu… - innocente_evas : RT @ehmobasta: Come quando ti guarda e dice 'Tu sei tutta matta!' Ma, quello che leggi nei suoi occhi è solo amore... #BuongiornoATutti… - gjoegl : @rolfetta @MarcoRizzoPC Innocente fin quando non sei colpevole - constantinesimo : @TaxyHell2 si tanto al massimo non le vedrai mai più + sei troppo innocente per sembrare psicopatico - innocente_evas : Quando sei nel posto giusto Sei semplicemente Felice.. ?????? ???? #ScrivoQuelCheSento -