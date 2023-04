Se mi parli alle spalle, resterai sempre dietro di me (Di venerdì 7 aprile 2023) Piacere a tutti è pressoché impossibile, anche se sono molte le persone che trascorrono la vita intera a compiacere gli altri solo per avere la loro approvazione. Ma serve davvero? Sappiamo tutti che, in fondo, il mondo è bello perché è vario, e che sono tante le cose che ci rendono diversi dagli altri e quindi unici. E sarebbe bello se, partendo da questa consapevolezza, riuscissimo ad accettare chi è diverso da noi. Con questo non vogliamo dire che dobbiamo andare d’accordo con tutti, intendiamoci, quanto più invitare a spendere le proprie energie solo nei confronti delle persone che davvero la meritano. Gli altri, invece, dovremmo davvero lasciarli andare. Perché nella vita incontreremo sempre qualcuno disposto a pugnalarci alle spalle: alcune persone ci feriranno molto più di altre tradendo la nostra fiducia e le aspettative che ... Leggi su dilei (Di venerdì 7 aprile 2023) Piacere a tutti è pressoché impossibile, anche se sono molte le persone che trascorrono la vita intera a compiacere gli altri solo per avere la loro approvazione. Ma serve davvero? Sappiamo tutti che, in fondo, il mondo è bello perché è vario, e che sono tante le cose che ci rendono diversi dagli altri e quindi unici. E sarebbe bello se, partendo da questa consapevolezza, riuscissimo ad accettare chi è diverso da noi. Con questo non vogliamo dire che dobbiamo andare d’accordo con tutti, intendiamoci, quanto più invitare a spendere le proprie energie solo nei confronti delle persone che davvero la meritano. Gli altri, invece, dovremmo davvero lasciarli andare. Perché nella vita incontreremoqualcuno disposto a pugnalarcisp: alcune persone ci feriranno molto più di altre tradendo la nostra fiducia e le aspettative che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orchinwondeland : @mariturbopolla @valuccia1987 parli a me di giudizio pongato quando mattia da che era sempre in fondo alle classifi… - danieledv79 : RT @ReggioViva: (…) e se ne parli solo avvicinandosi alle elezioni. E ci chiediamo come la divisione delle competenze in materia fra assess… - michelecarugi : 'Mi parli di un argomento a piacere' 'Ehm...' Non è l'UE troppo esigente, è il Governo che è impreparato e… - lilla5058627991 : @Dirono @corpotcast @FCAfkicken @vriends3 @fockertMde @tverhaar88 @Dirono ciao scusami ho appena visto il servizio… - ReggioViva : (…) e se ne parli solo avvicinandosi alle elezioni. E ci chiediamo come la divisione delle competenze in materia fr… -