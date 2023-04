Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvione : Se lo scudetto lo assegna l’arbitro pm - LALAZIOMIA : Se lo scudetto lo assegna l’arbitro pm - sportli26181512 : Se lo scudetto lo assegna l’arbitro pm: Leggi il commento del Condirettore del Corriere dello Sport-Stadio sul caso… - groucho_wa : @wazzaCN @gaepaulie @capuanogio Pubblicale, tutte e 70. Magari facci un libro... potrebbe essere utilizzato in trib… - pulcinella77 : @Torrenapoli1 Torre, sai com’è la penso. Il Napoli non vincerà lo scudetto. La colpa è di ADL Lo vince la Lazio o… -

... non solo quella dell' Italia è da tempo nelle mani dei pm, ma perfino il destino dellofinirà per dipendere dalle inchieste della giustizia federale. Che, dalla Juve , si allargano a ...26 luglio 2006 In piena estate 2006, la commissione presieduta dal Commissario Straordinario della FIGC, Guido Rossi,, a tavolino, lo2005/2006 all'Inter, in esito ai giudizi ...... mai prima d'ora nell'arco di quattro precedenti partecipazioni al tabellone chelomaschile, il Club brianzolo era infatti arrivato a sostenere il quarto atto di una serie, ...

Da Napoli: al via il ricorso per revocare lo scudetto 2018-19 alla Juve Corriere dello Sport

Nessuno avrebbe immaginato che l’auspicio contenuto nel detto “ ci sarà pure un giudice a Berlino ”, e attribuito a Bertolt Brecht, si sarebbe avverato al punto da farci convincere che esista un giudi ...Blog Calciomercato.com: La storia calcistica di Juventus ed Inter che, a livello nazionale, sono considerate le Società più rilevanti (tanto che i loro confronti sono ...