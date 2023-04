Se Dio vuole film su Rai 3 | trama | cast e spiegazione finale

(Di venerdì 7 aprile 2023) Se Diosu Rai 3 di Edoardo Falcone Stasera su Rai 3 va in onda Se Diodiretto da Edoardo Falcone, vincitore nel 2015 del David di Donatello e del Nastro D’Argento come miglior regista esordiente. I protagonisti sono Marco Giallini, nei panni del cardiochirurgo Tommaso, e Alessandro Gassmann che incarna il volto e lo spirito del curioso prete Don Pietro. Una commedia che mescola gli affetti familiari e il grande mistero della fede. Francesco De Gregori ha firmato la colonna sonora con il brano “Cose”. A seguire, il, ladelSe Dioe il. Se Diocompleta Tommaso è un cardiochirurgo di gran spessore, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davide_pandino : @dapo_yuri @wazzaCN Ma dio cane ma fai sul serio di marco cosa cazzo 20 minuti di cazzate ma se vuole vedere l'inte… - Isabeth_98 : ?????? Ci vuole al Messaggero! Putin è uomo di Dio! - AdPulitels : RT @Olasz_Baromfi: @metaanto Ecco una pessima cattolica deviata, che non vuole prendere atto del fatto che il Figlio di Dio, alias l'Agnell… - Veritierotoday : Dio merda quella troia della mia ex moglie vuole che le paghi gli alimenti - GuidaTVPlus : 07-04-2023 21:20 #Rai3 Se Dio vuole #StaseraInTV -

... nonostante la distruzione di scuole, ospedali, fabbriche, la vita vince,intraprendere un ... La scuola non è ancora ripresa anche se, grazie a, la nostra non è stata toccata dalla guerra. Ma ...... siete antiquati, siete dei senza, apostati del culto della modernità per il quale tutto ciò ... Ma il mercatotutti ridicoli. A caro prezzo, le ballerine da diversamente maschio vengon via ...Se, ore 21:25 su Rai 3 Alessandro Gassmann e Marco Giallini in una commedia. Un cardiochirurgo ateo va in crisi quando il figlio gli dice di voler diventare un sacerdote. Quarto Grado, ore ...

"Se Dio vuole", di Edoardo Falcone - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Trama: Tommaso, stimato cardiochirurgo, un po' dispotico e molto egocentrico, è sposato da una vita con l'affascinante Carla, casalinga, con un passato da ragazza piena di ideali e un presente da donn ...Questa sera, venerdì 7 aprile 2023 (Venerdì Santo), alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Se Dio vuole, film del 2015 scritto e diretto da Edoardo Falcone con Alessandro Gassmann e Marco Giallini. Ma ...