Scuola, piano straordinario per assunzioni docenti: le novità (Di venerdì 7 aprile 2023) In attesa dello svolgimento dei concorsi previsti dal piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) Per l’anno scolastico 2023/2024, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato, con il decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri, un piano di assunzioni a tempo indeterminato di docenti, in attesa dello svolgimento dei concorsi previsti dal piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). “Con l’importante piano di assunzioni di docenti che abbiamo deciso di affiancare alle misure previste dal Pnrr, puntiamo a creare le condizioni per il regolare avvio del prossimo anno scolastico, assicurando la continuità didattica per gli studenti, la qualità dell’insegnamento e la riduzione del precariato. Inoltre, il Ministero fornisce una risposta ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 aprile 2023) In attesa dello svolgimento dei concorsi previsti dalNazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) Per l’anno scolastico 2023/2024, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato, con il decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri, undia tempo indeterminato di, in attesa dello svolgimento dei concorsi previsti dalNazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). “Con l’importantedidiche abbiamo deciso di affiancare alle misure previste dal Pnrr, puntiamo a creare le condizioni per il regolare avvio del prossimo anno scolastico, assicurando la continuità didattica per gli studenti, la qualità dell’insegnamento e la riduzione del precariato. Inoltre, il Ministero fornisce una risposta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Il trans ha confermato la sua volontà di compiere stragi in scuole e chiese. L'arresto è avvenuto 4 giorni dopo la… - SorryNs : RT @fratotolo2: Il trans ha confermato la sua volontà di compiere stragi in scuole e chiese. L'arresto è avvenuto 4 giorni dopo la sparator… - Ubermensch788 : RT @IlPrimatoN: L'arresto è avvenuto 4 giorni dopo la strage di Nashville, dove un altro trans ha ucciso 6 persone (di cui 3 bambini) in un… - ShardanFreeMan : RT @fratotolo2: Il trans ha confermato la sua volontà di compiere stragi in scuole e chiese. L'arresto è avvenuto 4 giorni dopo la sparator… - News24Italy : #Scuola, piano straordinario per assunzioni docenti: le novità -