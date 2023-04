Scoppia il caso sulla Via Crucis, l’ambasciatore ucraino in Vaticano contro il testo di un giovane russo: «Non dice che sono stati loro a voler uccidere» (Di venerdì 7 aprile 2023) l’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede torna ad attaccare i testi della Via Crucis del venerdì Santo: la celebrazione in diretta dal Colosseo, a cui Papa Francesco parteciperà da Santa Marta per via del freddo, prevederà per la decima stazione la meditazione di un ragazzo russo e di un altro ucraino. Il giovane di Mosca racconterà di aver perso il fratello nella guerra in Ucraina e di non aver saputo più nulla né del padre né del nonno chiamati al fronte. «Dimentica di dire che i suoi parenti sono andati in Ucraina per uccidere non solo il padre del ragazzo ucraino ma tutta la sua famiglia, e non viceversa», ha detto Andrii Yurash su Twitter, spiegando di aver saputo della stazione della Via Crucis condivisa da ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023)presso la Santa Sede torna ad attaccare i testi della Viadel venerdì Santo: la celebrazione in diretta dal Colosseo, a cui Papa Francesco parteciperà da Santa Marta per via del freddo, prevederà per la decima stazione la meditazione di un ragazzoe di un altro. Ildi Mosca racconterà di aver perso il fratello nella guerra in Ucraina e di non aver saputo più nulla né del padre né del nonno chiamati al fronte. «Dimentica di dire che i suoi parentiandati in Ucraina pernon solo il padre del ragazzoma tutta la sua famiglia, e non viceversa», ha detto Andrii Yurash su Twitter, spiegando di aver saputo della stazione della Viacondivisa da ...

