Scontro Meta-Siae | il Ceo di Fimi | «Situazione gravissima | penalizzata l’industria discografica»

«Lo stallo Meta-Siae sta pesantemente penalizzando l'industria discografica». Sono le parole di Enzo Mazza, Ceo della Federazione dell'industria musicale italiana (Fimi), che ha commentato la rottura tra Siae sul rinnovo delle licenze d'uso di brani musicali sulle piattaforme social di casa Zuckerberg. «Il settore sta perdendo migliaia di euro al giorno di monetizzazione. Inoltre il caos creato da Meta con il blocco random anche di repertorio internazionale rende impossibile fare pianificazioni promozionali in Italia», spiega Mazza, secondo il quale si tratta di «una situazione gravissima per l'industria musicale». Il Ceo della Fimi ha inoltre ribadito come la Federazione abbia ...

