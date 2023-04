Sci di fondo, i convocati dell’Italia per il raduno di Livigno: al lavoro Francesca Franchi e 9 azzurri (Di venerdì 7 aprile 2023) Nonostante il sipario sulla stagione 2022-2023 sia calato nello scorso fine settimana con la disputa dei Campionati Italiani Assoluti, la Nazionale italiana di sci di fondo sarà in raduno a Livigno dall’11 al 21 aprile: convocati 10 azzurri per l’occasione. Nove uomini compongono la Nazionale A di sci di fondo maschile, a cui si aggiunge Francesca Franchi, unica atleta del gruppo femminile: oltre a lei i convocati sono Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Simone Daprà, Martin Coradazzi, Elia Barp, Simone Mocellini, Davide Graz e Michael Helwegger. Queste le scelte del direttore tecnico Alfred Stauder. Il raduno si terrà sotto l’occhio vigile dei tecnici Francois Ronc Cella e Claudio Consagra, che ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Nonostante il sipario sulla stagione 2022-2023 sia calato nello scorso fine settimana con la disputa dei Campionati Italiani Assoluti, la Nazionale italiana di sci disarà indall’11 al 21 aprile:10per l’occasione. Nove uomini compongono la Nazionale A di sci dimaschile, a cui si aggiunge, unica atleta del gruppo femminile: oltre a lei isono Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Simone Daprà, Martin Coradazzi, Elia Barp, Simone Mocellini, Davide Graz e Michael Helwegger. Queste le scelte del direttore tecnico Alfred Stauder. Ilsi terrà sotto l’occhio vigile dei tecnici Francois Ronc Cella e Claudio Consagra, che ...

