Schlein pronta a varare la nuova segreteria | non ci saranno vice

ROMA – Elly Schlein è pronta a varare la nuova segreteria del Pd, che salvo intoppi dell'ultima ora verrà annunciata oggi. L'assetto dovrebbe ormai essere pronto, la segretaria continua a lavorarci in queste ore ma lo schema sembra a questo punto definito, secondo quanto riferiscono diverse fonti Pd sia di maggioranza che di minoranza.

