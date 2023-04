Schlein | Pd verso l' implosione? Picierno | Veti sul mio nome

(Di venerdì 7 aprile 2023) Leggo sui giornali di possibilisul mio, ma sono dinamiche che non mi interessano. Nutro molta fiducia nella capacità della nuova segreteria Ellydi comporre una segreteria plurale,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : Guardare il dito e non la luna? Il giustificazionismo di Ellie #Schlein verso i vandali che imbrattano le nostre op… - plataniarobert1 : RT @tempoweb: #Schlein già perde pezzi. 'Rivolta', scatta la fuga verso il Terzo polo #7aprile #iltempoquotidiano #pd #segreteria #bonaccin… - GiancarloPilus1 : RT @tempoweb: #Schlein già perde pezzi. 'Rivolta', scatta la fuga verso il Terzo polo #7aprile #iltempoquotidiano #pd #segreteria #bonaccin… - Mauro1x3 : RT @pensivin: Segreteria Pd, Schlein già perde pezzi. 'Rivolta', fuga verso il Terzo polo - ilPontormo : RT @tempoweb: #Schlein già perde pezzi. 'Rivolta', scatta la fuga verso il Terzo polo #7aprile #iltempoquotidiano #pd #segreteria #bonaccin… -

Nutro molta fiducia nella capacità della nuova segreteria Ellydi comporre una segreteria plurale, che rappresenti il Pd come la casa dei riformisti italiani'. "La prossima batosta". Pd, ...già perde pezzi. "Rivolta", scatta la fugail Terzo poloUn tributo a chi, fra i primissimi (vincendo anche lo scetticismo inizialel'ex vice ... "Il Pd ha votato tutti i decreti per l'invio delle armi in Ucraina e lo ha fatto anche. Chi solleva ...

Segreteria Pd, Schlein già perde pezzi. "Rivolta", fuga verso il Terzo polo Il Tempo

Si va verso la donna sola al comando ... di Radio popolare che con la “macchina” Pd e col Pd stesso non ha mai avuto contatti. Ma di lei, Schlein si fida per averci lavorato, per le sue ...A Marco Furfaro, Elly Schlein ha voluto attribuire le deleghe legate a iniziative ... Un tributo a chi, fra i primissimi (vincendo anche lo scetticismo iniziale verso l’ex vice presidente ...