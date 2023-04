Schlein annuncia la segreteria Pd | Bonafoni coordinatrice | Provenzano agli Esteri | Ruotolo alla Cultura

(Di venerdì 7 aprile 2023) In diretta dal suo profilo Instagram, la leader dem ha elencato i 20 nomi che l’affiancheranno, dieci donne e dieci uomini: “Squadra solida e preparata. Saremo un problema per Meloni”

'Inoltre stiamo costruendo una serie di Dipartimenti tematici che sosterranno il lavoro della segreteria con responsabilità specifiche', ha detto. Tra questi ha indicato il Dipartimento delle ..."Inoltre stiamo costruendo una serie di Dipartimenti tematici che sosterranno il lavoro della segreteria con responsabilità specifiche", ha detto. Tra questi ha indicato il Dipartimento delle ...Questa la segretaria del Pd comunicata in diretta Instagram dalla segretaria Elly. Alessandro Alfieri alle Riforme e Pnrr; Davide Baruffi agli Enti Locali; Marta Bonafoni coordinatrice della ...

Il segretario Pd Elly Schlein ha annunciato in una diretta Instagram la composizione della nuova segreteria del partito. Questa la lista annunciata: Alessandro Alfieri: Riforme e Pnrr. Davide Baruffi: ..."Mi scuso da principio con chi aveva altre aspettative e speranze", le parole di Elly Schlein in diretta su Instagram per presentare la Segreteria del Pd. / Ig Schlein (Alexander Jakhnagiev) ...