Schillaci e Abodi firmano decreto | defibrillatori negli allenamenti e nelle gare

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il ministro della Salute, Orazio, e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, hanno firmato un nuovoche prevede l’utilizzo deiautomatici esterni (Dae), oltre a quelli semiautomaticicompetizioni, e l’obbligo per le società sportive di condividere l’uso deicon tutti quelli che usufruiscono degli impianti. Inoltre, disciplina la certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e si danno linee guida sulla dotazione. Il provvedimento aggiorna il precedenteministeriale del 2013 in attuazione di quanto disposto dalla legge 116/2021. Il Dae, viene spiegato in una nota, deve essere registrato presso la centrale operativa del ...