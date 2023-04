Schiacciati in auto da un silos di un’azienda agricola, tragedia a Bertinoro: tre morti, due sono minorenni (Di venerdì 7 aprile 2023) sono tre le persone morte in un incidente in un’azienda agricola che alleva galline a Bertinoro, in provincia di Forlì, dove secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco un silos di mangimi per animali è crollato dopo che un’auto ha urtato la struttura. Sul mezzo c’erano le tre vittime: si tratterebbe di una ragazza di 18 anni e dei fratelli più piccoli di 14 e 10 anni di origine marocchina che vivevano a Meldola. All’impatto con il silos dell’azienda agricola Casagrande, l’auto sarebbe rimasta schiacciata con le persone a bordo morte sul colpo. Dalle prime ricostruzioni su chi fossero le giovani vittime è emerso che la ragazza maggiorenne aveva il foglio rosa e stava facendo le prove per guidare nel cortile dell’azienda dove lo ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023)tre le persone morte in un incidente inche alleva galline a, in provincia di Forlì, dove secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco undi mangimi per animali è crollato dopo che un’ha urtato la struttura. Sul mezzo c’erano le tre vittime: si tratterebbe di una ragazza di 18 anni e dei fratelli più piccoli di 14 e 10 anni di origine marocchina che vivevano a Meldola. All’impatto con ildell’aziendaCasagrande, l’sarebbe rimasta schiacciata con le persone a bordo morte sul colpo. Dalle prime ricostruzioni su chi fossero le giovani vittime è emerso che la ragazza maggiorenne aveva il foglio rosa e stava facendo le prove per guidare nel cortile dell’azienda dove lo ...

