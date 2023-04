Scandalo a U&D | Maria non ci sta e la caccia dal programma | Piovono querele

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 7 aprile 2023) candalo a Uomini e Donne:De Filippi scopre il segreto della dama e laseduta stante dal. Non accade spesso chesi arrabbi, ma quando lo fa non vuole sentire ragioni. Purtroppo una dama del trono over l’ha fatta infuriare qualche puntata fa. Il suo segreto è venuto a galla e ha perso credibilità sia agli occhi del pubblico che a quelli della padrona di casa che ha subito deciso dirla dal. La donna, quasi in lacrime, non poteva credere ai suoi occhi. Ecco cosa è successo. Il trono over di U&D regala sempre grandi emozioni: a volte si consumano scandali in diretta, come quello che vede come protagonista Desdemona Balzano. La bella dama, che di professione fa la modella e attrice, è stata sgamata proprio al centro ...