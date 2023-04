Scampia | trovato in possesso di droga | denunciato

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 7 aprile 2023) un 35enne napoletano con precedenti di poliziaindi, 35enne finito nei guai. Ieri notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato una persona a bordo di un’auto in via Roma versotrovandola indi 12 bustine contenenti circa 32 grammi di hashish, 265 euro e due cellulari. Gli agenti hannol’uomo, un 35enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e gli operatori gli hanno contestato tre violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, mancata copertura assicurativa e mancata revisione periodica.Infine, il veicolo è finito sotto sequestro. Se ...