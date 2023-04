Sassuolo, Dionisi: «Verona? Sappiamo che non è facile, ma sarebbe un peccato non dare continuità» (Di venerdì 7 aprile 2023) Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Hellas Verona Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa. MOMENTO – «Prima di tutto non perdere le motivazioni perché sono tanto, sono forse il motore dei risultati di qualsiasi squadra. Sappiamo che non è facile e sarebbe un peccato non dare continuità. Per certi aspetti il difficile arriva adesso, dobbiamo raschiare nel badile delle motivazioni per rimanere attaccato al carro delle squadre che sono davanti a noi. Non sarà semplice ma vogliamo ottenere più punti possibili, domani sicuramente ci aspetta una partita difficile». Verona – «La ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Alessio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’HellasAlessio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. MOMENTO – «Prima di tutto non perdere le motivazioni perché sono tanto, sono forse il motore dei risultati di qualsiasi squadra.che non èunnon. Per certi aspetti il difficile arriva adesso, dobbiamo raschiare nel badile delle motivazioni per rimanere attaccato al carro delle squadre che sono davanti a noi. Non sarà semplice ma vogliamo ottenere più punti possibili, domani sicuramente ci aspetta una partita difficile».– «La ...

