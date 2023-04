(Di venerdì 7 aprile 2023) Il tecnico delAlessioha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona: "Prima di tutto non pe...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : #Hellas Verona-Sassuolo, le probabili formazioni: ballottaggio fra Djuric e Gaich #Sassuolo, Serie A, Verona, Berar… - sportli26181512 : Sassuolo, Dionisi: 'Parole di Pinamonti strumentalizzate. Europa? Ancora non ci siamo': Il tecnico del Sassuolo Ale… - tuttoatalanta : Sassuolo, incontro con Dionisi alla fine della stagione. Può rimanere, ma ci sono tre nomi per il post… - serieApallone : Verona-Sassuolo, Dionisi: 'Domani partita difficile. Dobbiamo essere motivati': Domani alle 18:30 al Bentegodi and… - Ftbnews24 : #Hellas Verona-Sassuolo, Dionisi: “Cerchiamo continuità, qualche dubbio su chi gioca” #Sassuolo, Serie A, Verona, D… -

Alessiovuole che il suoresti sul pezzo sebbene la salvezza sia virtualmente conquistata. "Ora arriva il difficile - avverte alla vigilia della sfida col Verona - Dobbiamo raschiare ...Verso Hellas Verona -ha parlato Alessioche ha presentato il match del Bentegodi di sabato 8 aprile per Berardi e compagni. Queste le parole in conferenza del tecnico che alla sua seconda stagione in ...Alessio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Hellas Verona Alessio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. MOMENTO - "...

Verona-Sassuolo: la conferenza stampa di Dionisi Fantacalcio ®

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona: "Prima di tutto non perdere le motivazioni perché sono tanto, sono forse il motore dei ...Le parole dell'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, in vista del match del 29° turno di Serie A contro l'Hellas Verona Marco Marchese 2 minuti fa Serie A Topics: Dionisi Le squadre di Serie A si ...