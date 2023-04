Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tutto_CalcioNew : #Sassuolo, le ultime sul futuro di Alessio #Dionisi #tuttocalcionews #calcio - sportli26181512 : Sassuolo, Dionisi da grande club: cosa sta succedendo: Quattro vittorie consecutive e un pareggio, una striscia di… - cmdotcom : #Sassuolo-#Dionisi, il punto sul futuro - TuttoHellasVer1 : Sassuolo: oggi la conferenza stampa di Dionisi - sportli26181512 : #Verona-#Sassuolo, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Berardi?: Le scelte di Zaffaroni e Dionisi sul… -

Zaffaroni(4 - 3 - 3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All.LAZIO - JUVENTUS LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; ......e i suoi neroverdi sono invece in serie positiva con 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 e un piazzamento europeo ancora alla portata. DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Verona -, ...(4 - 3 - 3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All.: F.. . Lazio - Juventus . La ventinovesima di A si chiude col ...

Sassuolo, incontro con Dionisi alla fine della stagione. Può rimanere, ma ci sono tre nomi per il post TUTTO mercato WEB

VERONA - In casa Verona Zaffaroni ritrova Hien, pronto a riprendersi il proprio posto al centro della difesa, con Ceccherini o Magnani alla sua sinistra. A destra c'è Dawidowicz. Doig titolare, Depaol ...Nelle ultime cinque stagioni il bottino (favorevole) è di quattro vittorie e un pareggio. Andava peggio quando contro c’era un certo Luca Toni .