Sapore di mare: Jimmy Choo firma una Beach Capsule dal gusto retrò (Di venerdì 7 aprile 2023) Sale sulla pelle, freschi ghiaccioli in riva al mare e ore passate sotto il sole a rilassarsi. Jimmy Choo lancia una Beach Capsule che trasporta immediatamente in mete marittime esclusive. Con influenze retrò mixate a tratti distintivi del marchio, la nuova linea dedicata a fughe e weekend estivi si distingue per glamour senza tempo e fascino irresistibile. Dall'Adriatico al Mediterraneo fino all'Oceano: questa speciale collezione Estate 2023 di Jimmy Choo è pronta a sfilare sui litorali più cool del mondo. La moda Beachwear firmata Jimmy Choo Fondato nel 1966, Jimmy Choo è un marchio di lusso leader nel settore delle calzature e degli accessori.

