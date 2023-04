Santa Marinella | mucca resta impantanata in un fosso | salvata dai pompieri

(Di venerdì 7 aprile 2023)– Sommersa fino al collo in un pantano di fango: una brutta avventura per una, dove in via Lerici i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti alle ore 21 circa per soccorrere l’animale. All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco della squadra 17 hanno trovato il quadrupede completamente impantanato in un. Dopo numerose ore di lavoro, isono riusciti ad estrarre l’animale anche tramite l’impiego di un paranco e sotto la costante supervisione del veterinario dell’Asl intervenuto. Una volta estratta, laè stata consegnata alle cure del veterinario: versava apparentemente in buone condizioni, se non per la fatica e la fame. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te– Clicca qui per ...

I vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, in via Lerici a Santa Marinella per una mucca impantanata in un fossato. All'arrivo, i pompieri della ...