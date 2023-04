Santa Marinella, caos in maggioranza. Fronti al veleno: “Tidei ha gettato la maschera: me ne vado” (Di venerdì 7 aprile 2023) Santa Marinella – “La politica è condivisione non sottomissione. Da tempo in questa Amministrazione non c’è più agibilità politica, né armonia, e lo stile padronale da un “uomo solo al comando” o peggio, per citare opportunamente il Marchese del Grillo, da ‘Io so io e voi non siete un c….’, ha prodotto in questi cinque anni continue divisioni, contrapposizioni e un clima avvelenato di sospetti che mai in passato la nostra piccola e unita comunità aveva vissuto.”. E’ quanto si legge in una nota del consigliere comunale di Santa Marinella Fabrizio Fronti. “Un’Amministrazione – aggiunge – sempre più appiattita sugli umori di Pietro Tidei, il quale, propugnatore della tecnica sociopolitica romana ‘dividi et impera’, ha alimentato spaccature, cambi di casacca, rancori, azioni di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 aprile 2023)– “La politica è condivisione non sottomissione. Da tempo in questa Amministrazione non c’è più agibilità politica, né armonia, e lo stile padronale da un “uomo solo al comando” o peggio, per citare opportunamente il Marchese del Grillo, da ‘Io so io e voi non siete un c….’, ha prodotto in questi cinque anni continue divisioni, contrapposizioni e un clima avvelenato di sospetti che mai in passato la nostra piccola e unita comunità aveva vissuto.”. E’ quanto si legge in una nota del consigliere comunale diFabrizio. “Un’Amministrazione – aggiunge – sempre più appiattita sugli umori di Pietro, il quale, propugnatore della tecnica sociopolitica romana ‘dividi et impera’, ha alimentato spaccature, cambi di casacca, rancori, azioni di ...

