San Quirino Pordenone | bambino rimane schiacciato sotto a un portone | è grave

Un bambino è rimasto schiacciato sotto a un pesante portone a San Quirino, un piccolo comune di 4mila abitanti in provincia di Pordenone. Secondo Ansa, il piccolo è stato immediatamente soccorso e liberato dai presenti. Sul posto sono poi arrivati i soccorritori, tra i quali anche i vigili del fuoco e un ambulanza, che lo hanno stabilizzato: è stato poi il personale medico a decidere il trasporto in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'elisoccorso. Il bambino è in gravi condizioni, ma è in codice giallo ed è sempre rimasto cosciente. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente domestico sono affidate ai carabinieri della compagnia di Sacile.

