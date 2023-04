Sampdoria | i convocati di Stankovic per la Cremonese

(Di venerdì 7 aprile 2023) Idellaper la partita contro la. Tutti i giocatori a disposizione diLaha reso noti iin vista del match di Serie A contro la, in programma sabato 8 aprile al Ferraris. Assente Murillo per squalifica e Audero, Conti, Gunter, De Luca, Pussetto e Sabiri per infortunio. Portieri: Ravaglia, Tantalocchi, Turk. Difensori: Amione, Augello, Murru, Nuytinck, Oikonomou, Zanoli. Centrocampisti: Cuisance, Djuricic, Ilkhan, Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Winks, Yepes. Attaccanti: Gabbiadini, Lammers, Quagliarella, Rodríguez. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Abdelhamid Sabiri non è stato convocato dal tecnico Dejan Stankovic per la sfida di domani contro la Cremonese. Il fantasista della Sampdoria si è allenato a parte nei giorni scorsi, ma non ha ancora ...Cremonese, la conferenza di Ballardini. Come sta la squadra “Per caratteristiche il secondo attaccante ideale per Tsadjout, Dessers e Ciofani è Okereke, dopo gli altri hanno caratteristiche che non ...