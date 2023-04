Sampdoria-Cremonese sabato 8 aprile 2023 ore 16 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 7 aprile 2023) Trasi gioca per l’obiettivo non certo piacevole di evitare l’ultimo posto in classifica, con i blucerchiati che perdendo 3-0 contro la Roma hanno probabilmente accantonato le ultime speranze di salvezza e i lombardi che battuti 2-0 dalla Fiorentina nella semifinale di andata si preparano a salutare anche la coppa Italia. A InfoBetting: Scommesse Sportive e