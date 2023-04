Salute: pediatra, 'minimo storico nascite non sorprende, trend continuerà' (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - Il 'minimo storico' delle nascite in Italia, arrivate nel 2022 sotto i 400mila, "non è una sorpresa. Già lo scorso anno avevamo sfiorato questi numeri. E' assolutamente ciò che si prevedeva. E' un trend che conosciamo e che continuerà negli anni futuri su queste percentuali, a meno che non accada qualcosa che possa addirittura peggiorarlo. Migliorarlo, invece, non è facile". Così Rino Agostiniani, consigliere nazionale della Società italiana di pediatria (Sip) ed esperto di denatalità, commenta all'Adnkronos Salute i dati Istat sulle nascite, ancora in calo, nel nostro Paese. A creare il mix che svuota le culle in Italia "per due terzi - spiega Agostiniani - contribuisce una componente difficilmente modificabile, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Il '' dellein Italia, arrivate nel 2022 sotto i 400mila, "non è una sorpresa. Già lo scorso anno avevamo sfiorato questi numeri. E' assolutamente ciò che si prevedeva. E' unche conosciamo e chenegli anni futuri su queste percentuali, a meno che non accada qualcosa che possa addirittura peggiorarlo. Migliorarlo, invece, non è facile". Così Rino Agostiniani, consigliere nazionale della Società italiana di pediatria (Sip) ed esperto di denatalità, commenta all'Adnkronosi dati Istat sulle, ancora in calo, nel nostro Paese. A creare il mix che svuota le culle in Italia "per due terzi - spiega Agostiniani - contribuisce una componente difficilmente modificabile, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PH_Unipv : RT @MinisteroSalute: ??#15marzo #GiornatadelFiocchettoLilla-#disturbialimentari Cogliere i primi sintomi e intervenire precocemente è MOLTO… - umbriajournal_ : Pediatra, bambini sedentari? Pedalata con genitori meglio di palestra - Tommasocerno : RT @lidentita: ??Pediatra cercasi nel caos sanità in lista d’attesa “Vogliamo fare una riforma a 360° per la nostra sanità” ha annunciato i… - lidentita : ??Pediatra cercasi nel caos sanità in lista d’attesa “Vogliamo fare una riforma a 360° per la nostra sanità” ha ann… - saudeedietatop : Il medico pediatra vede frequentemente il bambino e così facendo opera a favore della #prevenzione, mentre in gener… -