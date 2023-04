Salute: in che modo l’alimentazione può influire sulla salute mentale? (Di venerdì 7 aprile 2023) Sappiamo bene che ciò che mangiamo influisce sul nostro stato di salute fisica, ma spesso sottovalutiamo il ruolo che l’alimentazione gioca per quanto riguarda il benessere psicologico. Negli ultimi anni, mano a mano che l’approccio alla salute è diventato più olistico, è emerso il forte impatto della nostra dieta sulla salute mentale ed emotiva. C’è bisogno di una quantità maggiore di studi per capire a fondo questo legame, ma è ormai certo che il modo in cui mangiamo influisce sul nostro umore e stato d’animo. Il legame tra regime alimentare e salute mentale Il trattamento di diversi disturbi mentali include di solito psicoterapia, prescrizione di medicinali e, ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 7 aprile 2023) Sappiamo bene che ciò che mangiamo influisce sul nostro stato difisica, ma spesso sottovalutiamo il ruolo chegioca per quanto riguarda il benessere psicologico. Negli ultimi anni, mano a mano che l’approccio allaè diventato più olistico, è emerso il forte impatto della nostra dietaed emotiva. C’è bisogno di una quantità maggiore di studi per capire a fondo questo legame, ma è ormai certo che ilin cui mangiamo influisce sul nostro umore e stato d’animo. Il legame tra regime alimentare eIl trattamento di diversi disturbi mentali include di solito psicoterapia, prescrizione di medicinali e, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Nell’indifferenza di tutti i governi, ormai si sta perdendo quello che è il diritto costituzionale alla tutela del… - RaiNews : L'Italia vuole proibire la carne coltivata, ma nella comunità scientifica c’è consenso sulla necessità di prendere… - mauroberruto : Grazie @ellyesse per la scelta di confermarmi come responsabile delle politiche dello sport per il @pdnetwork. Nasc… - incaxxatonero : RT @francotaratufo2: In un Paese dove serve un giudice per stabilire che pagare un lavoratore meno di quattro euro l’ora è indecente e inco… - Lucatn21 : @Libero_official Non può fare altrimenti, deve rispettare l ala più dura e 'pura' del partito , quella che l ha vot… -