Saltano di nuovo le nozze tra Gianni Vattimo e il suo assistente ma stavolta arrivano i carabinieri (Di venerdì 7 aprile 2023) Saltano per la seconda volta le nozze tra il filosofo Gianni Vattimo, 87 anni, e il suo assistente e amante Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 7 aprile 2023)per la seconda volta letra il filosofo, 87 anni, e il suoe amante Perizona Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaolaMecali : @alexa5313 @MisssFreedom Ammetto che non ho ascoltato l’intervento però mi saltano subito i nervi in quanto Calenda… - bizcommunityit : Vattimo, saltano di nuovo le nozze: indagati lo sposo e un mediatore - infoitinterno : Vattimo, saltano di nuovo le nozze: indagati lo sposo e un mediatore - CaputMourinho : @Cuccioloterzo @jerryscottismo Con sospensiva vuol dire che appena commetteranno lo stesso illecito di nuovo, scatt… - FrancMorosini : Per i meccanici militari russi. Indispensabile per rinnovare materiale anno 60/70; poi sembra nuovo. Se tira storto… -