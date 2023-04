Saltano di nuovo le nozze tra Gianni Vattimo e il suo assistente ma stavolta arrivano i carabinieri (Di venerdì 7 aprile 2023) Saltano per la seconda volta le nozze tra il filosofo Gianni Vattimo, 87 anni, e il suo assistente e amante Simone Caminada, un uomo brasiliano di 38 anni. Caminada è già stato condannato lo scorso febbraio dai giudici torinesi per circonvenzione di incapace nei confronti dell’anziano compagno. I due, che avevano già provato a sposarsi a dicembre in Lombardia, hanno cercato nuovamente di formalizzare un’unione civile in un piccolo comune del Monferrato, Occimiano. Ma come racconta “La Stampa”, il matrimonio è saltato nuovamente e il tentativo ha dato origine a un nuovo fascicolo penale. Titolare del procedimento è la Procura di Vercelli dove i due attraverso un intermediario avevano fatto richiesta di unirsi civilmente. Questa volta gli indagati sarebbero Caminada e ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 7 aprile 2023)per la seconda volta letra il filosofo, 87 anni, e il suoe amante Simone Caminada, un uomo brasiliano di 38 anni. Caminada è già stato condannato lo scorso febbraio dai giudici torinesi per circonvenzione di incapace nei confronti dell’anziano compagno. I due, che avevano già provato a sposarsi a dicembre in Lombardia, hanno cercato nuovamente di formalizzare un’unione civile in un piccolo comune del Monferrato, Occimiano. Ma come racconta “La Stampa”, il matrimonio è saltato nuovamente e il tentativo ha dato origine a unfascicolo penale. Titolare del procedimento è la Procura di Vercelli dove i due attraverso un intermediario avevano fatto richiesta di unirsi civilmente. Questa volta gli indagati sarebbero Caminada e ...

