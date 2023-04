Salernitana | Sousa si complimenta con la squadra | “Reazioni dei ragazzi straordinaria Ochoa merita tutto il bene del mondo”

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 aprile 2023) Paulo, anche oggi, può sorridere. La suaveniva da ben 5 risultati utili consecutivi e con il pareggio odierno, ha raggiunto il sesto. Un punto d’oro per i granata contro l’Inter di Simone Inzaghi. Un pari arrivato solamente al 90esimo con l’ex di giornata Antonio Candreva, in grado di beffare con un cross, poi diventato tiro, un disattento e poco reattivo (oltre a mal piazzato), Onana. Il gol del giocatore “campano” ha fatto esplodere l’Arechi quando oramaisembrava perduto. E adesso la zona retrocessione continua ad allontanarsi sempre di più in attesa del Verona. La formazione di Salerno adesso è distante ben 10 lunghezze dal 18esimo posto e quasi certamente riuscirà a ottenere una salvezza abbastanza tranquilla. Ma ovviamente non va abbassata la guardia: più il cerchio si stringe più le squadre da affrontare ...