Salernitana | Sousa | «Inter sfortunata? Vi dimenticate sempre…»

(Di venerdì 7 aprile 2023) Le parole di Paulo, allenatore della, nel post partita della gara contro l’. Tutti i dettagli Pauloha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita della gara traed. LE PAROLE – I pali dell’? Sì, ma rivediamo anche la traversa di Dia e le tante possibilità che abbiamo avuto. Nel primo tempo abbiamo voluto mantenere le stesse idee solite, lasciando l’iniziativa all’avversario. L’ha un portiere che gioca bene coi piedi, tutti i difensori cercano di giocarla, hanno tanta mobilità fra i centrocampisti che fa uscire dei giocatori. Abbiamo deciso di lavorare la pressione iniziale in due più uno, ma non siamo stati capaci di pressare così alti. Abbiamo deciso di cambiare modulo per portare più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #SalernitanaInter, le parole di #PauloSousa nel post gara - ottopagine : Salernitana-Inter 1-1, Sousa: «Interpretazione straordinaria dei ragazzi» #Salerno - brichiel : RT @GiuseLatorraca2: Ahhahaha pareggio della Salernitana al 90’minuto contro la Cartonese con papera di Onana dopo un cross di #candreva. S… - DIRETTADCM : Le parole di #PauloSousa al termine di #SalernitanaInter in conferenza stampa ??? - LeBombeDiVlad : ???? #Salernitana, #Sousa contento del pari ottenuto contro l’ #Inter di Simone #Inzaghi ?? L’intervista al tecnico gr… -

SOLITO DIFETTO - Quando si sblocca lo 0 - 0 dopo meno di 7' tutto dovrebbe essere più facile e infatti l'Inter prende fiducia, approfittando dello sbandamento dellache Paulo...8 Ochoa Non ci sarebbe gioia se lui non prendesse pure gli spifferi. Su Lukaku, tre volte: il respiratore che tiene in vita la. 5 Bronn La catena che gli ha messo Pauloè corta: non abbandona mai la cuccia, ma fa in tempo a perdersi Gosens. Dal 1' st Dia 6.5 La traversa è la marca da bollo sul rimpianto per ......cross di Candreva al 90' si trasforma nel gol dell'1 - 1 che beffa l'Inter e salva la... agguantando momentaneamente il Milan a 51 punti, mentre per gli uomini disi tratta del quinto ...

Salernitana, Sousa in conferenza: "Abbiamo capito quando andare a riprenderla, il lavoro paga sempre" Fcinternews.it

Nell'ultima parte di gara Sousa ha schierate tre punte e l'Inter è andata in difficoltà, chiudendosi in difesa e rischiando il pareggio su un cross di Candreva e su un tiro di Dia che ha preso in ...Alle 17.00 si è aperta la 29esima giornata di Serie A, con l’Inter che all’Arechi ha affrontato la Salernitana di Sousa. Dopo che i nerazzurri avevano sbloccato la gara grazie alla rete di Gosens al ...