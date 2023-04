(Di venerdì 7 aprile 2023) "La mia rete? Era unper ima ogni tanto un po' di fortuna serve. Non siamo soddisfatti per il primo tempo fatto oggi, ma nella ripresa abbiamo fatto una grande prova contro una grande ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Salernitana: sincerità Candreva,il gol? era cross per i compagni leggi su Gloo -

"L'entusiasmo non deve mai mancare, sono qui per aiutare lache deve pensare alla salvezza - dice ancora Candreva, ex dell'Inter - . Ora facciamo una serena Pasqua e poi penseremo alla ......opinionista del Gf Vip 7 che spesso ha criticato il modo di fare della vippona. Come ... Laviene sempre fuori, specialmente oggi che uno scopre tutto dal telefonino. Non devi mai ...Forse, il problema è l'eccessiva ricerca di" Cosa si aspetta dalla gara tra Torino e ... pur garantendo una continua propensione alla profondità" Che partita si aspetta dalla...