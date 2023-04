Salernitana-Inter, Sousa vira su Pirola! Un ex Inter in campo ? Sky (Di venerdì 7 aprile 2023) Alle 17.00 la Salernitana proverà a tornare alla vittoria dopo quasi due mesi, ma sul suo cammino troverà un’Inter agguerrita. Per questo motivo Paulo Sousa è pronto a metter in campo il meglio che la sua rosa può offrire. Dovrebbero partire dal primo minuto Pirola e un ex nerazzurro IN CERCA DI VITTORIA ? Tra poche ore Salernitana e Inter proveranno a darsi battaglia per i tre punti. Francesco Modugno, in collegamento su Sky Sport 24, ha riportato le ultime novità di formazione per quanto riguarda i granata: «Un po’ di Inter c’è anche in questa Salernitana con Paulo Sousa ex nerazzurro ed ex Benfica. Poi ci sono anche Pirola e Candreva. I granata arrivano da un buon momento. Hanno ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023) Alle 17.00 laproverà a tornare alla vittoria dopo quasi due mesi, ma sul suo cammino troverà un’agguerrita. Per questo motivo Pauloè pronto a metter inil meglio che la sua rosa può offrire. Dovrebbero partire dal primo minuto Pirola e un ex nerazzurro IN CERCA DI VITTORIA ? Tra poche oreproveranno a darsi battaglia per i tre punti. Francesco Modugno, in collegamento su Sky Sport 24, ha riportato le ultime novità di formazione per quanto riguarda i granata: «Un po’ dic’è anche in questacon Pauloex nerazzurro ed ex Benfica. Poi ci sono anche Pirola e Candreva. I granata arrivano da un buon momento. Hanno ...

