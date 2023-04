Salernitana-Inter | Sousa | “Nel primo tempo senza equilibrio”

(Di venerdì 7 aprile 2023) Paulonel post partita di, match della ventinovesima giornata della Serie A L’allenatore dellaPaulo, al termine del match pareggiato per 1 a 1 contro l’, e valevole per la ventinovesima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio Arechi ai microfoni di DAZN. Cambio di modulo nell’vallo per quale motivo?“Nelnon avevamo i soliti equilibri e abbiamo concesso l’iniziativa all’avversario. Abbiamo difficoltà sulle palle dietro ai nostri esterni, infatti è arrivato un gol. Quindi abbiamo pensato al modo in cui alzare il baricentro, per questo abbiamo modificato la struttura tattica. E penso che l’pretazione è stata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Pareggio della Salernitana #ForzaInter #SalernitanaInter - Inter : Una partita tutta da rivedere ?? Salernitana - Inter | Edizione 2021/22 ???? #ForzaInter #SalernitanaInter - Inter : Bare, Lauti, @javierzanetti e non solo ?? I 5 gol più belli contro la Salernitana ??? #ForzaInter #SalernitanaInter - TuttoSalerno : Salernitana-Inter, le pagelle: Ochoa è monumentale, Candreva disegna calcio, ma il coraggio di Sousa fa la differen… - giuseppe_alto : Memo fa il fenomeno, Tonino si conferma bestia nera. La Salernitana conquista un punto d'oro con l'Inter e compie u… -

L'di Simone Inzaghi crea tantissimo contro la, la sblocca subito con Gosens dopo sei minuti, spreca tanto ma trova anche e soprattutto un grande Ochoa sulla sua strada e alla fine ...... con anche il primo gol in Serie A proprio all', alla corte di Simone Inzaghi sta faticando a ... così, la presenza dal 1' nel match con lanon poteva non essere salutata in modo ...Un super Ochoa (MVP) ferma l'impedendo alla squadra di Simone Inzaghi di tornare a vincere in campionato. In casa nerazzurra, insufficienze per Onana, autore di un errore sul gol del pareggio, Dumfries, Lukaku e Correa. Le ...

Abbiamo tenuto bene il campo e siamo rimasti in partita fino all'ultimo". Intervistato da Dazn al termine di Salernitana-Inter, Antonio Candreva parla del suo gol che ha dato il pari alla squadra ...Un cross beffardo di Candreva allo scadere regala un punto pesantissimo alla Salernitana, un punto che sembrava davvero insperato visto tutto quello che era accaduto nel corso della gara contro ...