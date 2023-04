Salernitana-Inter, Serie A: probabili formazioni e diretta tv (Di venerdì 7 aprile 2023) Salernitana-Inter in campo oggi alle ore 17:00 allo stadio Arechi di Salerno, match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Sfida ad alta tensione in ottica nerazzurra, quasi un banco di prova per Simone Inzaghi la cui panchina è in discussione dopo le recenti prestazioni negative dei suoi in campionato. Meglio, invece, i milanesi formato coppa con l’Inter ai quarti di Champions League e reduci dal recente pareggio in Coppa Italia contro la Juventus per 1-1. I campani cercano i tre punti preziosi davanti al proprio pubblico per allungare la corsa salvezza in classifica. Il periodo per la Salernitana non è positivo, ma neanche troppo nefasto con il cavalluccio marino che è andato sempre a punti nelle ultime cinque. Ecco le ultime news relative al match con le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 aprile 2023)in campo oggi alle ore 17:00 allo stadio Arechi di Salerno, match valido per la ventinovesima giornata del campionato diA. Sfida ad alta tensione in ottica nerazzurra, quasi un banco di prova per Simone Inzaghi la cui panchina è in discussione dopo le recenti prestazioni negative dei suoi in campionato. Meglio, invece, i milanesi formato coppa con l’ai quarti di Champions League e reduci dal recente pareggio in Coppa Italia contro la Juventus per 1-1. I campani cercano i tre punti preziosi davanti al proprio pubblico per allungare la corsa salvezza in classifica. Il periodo per lanon è positivo, ma neanche troppo nefasto con il cavalluccio marino che è andato sempre a punti nelle ultime cinque. Ecco le ultime news relative al match con le ...

