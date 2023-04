Salernitana-Inter, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023 (Di venerdì 7 aprile 2023) Il programma e i telecronisti su Dazn di Salernitana-Inter, match della ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Appuntamento all’Arechi per questa partita davvero delicata per i nerazzurri, che vogliono tornare alla vittoria ma devono farlo su un campo complesso come quello dei campani che cercano punti salvezza. Chi vincerà? Si parte alle ore 17 di venerdì 7 aprile. Salernitana-Inter sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Ile isudi, match della ventinovesima giornata di. Appuntamento all’Arechi per questa partita davvero delicata per i nerazzurri, che vogliono tornare alla vittoria ma devono farlo su un campo complesso come quello dei campani che cercano punti salvezza. Chi vincerà? Si parte alle ore 17 di venerdì 7 aprile.sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Una partita tutta da rivedere ?? Salernitana - Inter | Edizione 2021/22 ???? #ForzaInter #SalernitanaInter - Inter : Bare, Lauti, @javierzanetti e non solo ?? I 5 gol più belli contro la Salernitana ??? #ForzaInter #SalernitanaInter - fcin1908it : La Curva Nord: 'Aprile decisivo, i giocatori onorino la maglia. Noi faremo...' - kevinkamalkk : Live Streaming Salernitana vs Inter - Serie A - 7 April 2023 | Vidio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Vilhena: 'Inter forte, ma siamo preparati bene per la partita' -