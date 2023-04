Salernitana-Inter, probabili formazioni 29ª giornata Serie A: ecco le ultime novità (Di venerdì 7 aprile 2023) Salernitana-Inter è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 17:00 si affronteranno presso lo Stadio “Arechi” di Salerno per la partita della 29ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la decima del girone di ritorno. Inzaghi non ha alternative dopo la lunga striscia di insuccessi, anche se il pensiero fisso Benfica non aiuta. ecco le probabili formazioni di Salernitana-Inter in Serie A Salernitana (3-4-2-1): 13 Ochoa; 5 Daniliuc, 23 Gyomber, 98 Pirola; 6 Sambia, 18 L. Coulibaly, 8 Bohinen, 3 Bradaric; 87 Candreva, 29 Dia; 99 Piatek. A disposizione: 1 Fiorillo, 33 Sepe; 2 Bronn, 9 Bonazzoli, ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023)è la prossima partita in programma ed è già tempo di. Le due squadre oggi a partire dalle ore 17:00 si affronteranno presso lo Stadio “Arechi” di Salerno per la partita della 29ªdel Campionato Italiano diA, la decima del girone di ritorno. Inzaghi non ha alternative dopo la lunga striscia di insuccessi, anche se il pensiero fisso Benfica non aiuta.lediin(3-4-2-1): 13 Ochoa; 5 Daniliuc, 23 Gyomber, 98 Pirola; 6 Sambia, 18 L. Coulibaly, 8 Bohinen, 3 Bradaric; 87 Candreva, 29 Dia; 99 Piatek. A disposizione: 1 Fiorillo, 33 Sepe; 2 Bronn, 9 Bonazzoli, ...

