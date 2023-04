Salernitana-Inter oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di venerdì 7 aprile 2023) Salernitana-Inter apre la 29esima giornata di Serie A. La sfida in programma oggi allo stadio “Arechi” (fischio d’inizio ore 17) mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi tra loro: i granata inseguono la salvezza, i nerazzurri vanno a caccia di punti per entrare in Champions League. Una partita che si preannuncia Interessante e che sarà trasmessa su DAZN. Tra gli elementi da tenere in considerazione e che potrebbero condizionare la prestazione dell’Inter c’è l’Europa. Martedì la squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata a Lisbona contro il Benfica per i quarti di Champions, motivo che ha indotto la Lega a disputare la gara nella giornata di oggi. Testa e gambe potrebbero dunque essere condizionate. La Salernitana lo spera ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023)apre la 29esima giornata diA. La sfida inallo stadio “Arechi” (fischio d’inizio ore 17) mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi tra loro: i granata inseguono la salvezza, i nerazzurri vanno a caccia di punti per entrare in Champions League. Una partita che si preannunciaessante e che sarà trasmessa su DAZN. Tra gli elementi da tenere in considerazione e che potrebbero condizionare la prestazione dell’c’è l’Europa. Martedì la squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata a Lisbona contro il Benfica per i quarti di Champions, motivo che ha indotto la Lega a disputare la gara nella giornata di. Testa e gambe potrebbero dunque essere condizionate. Lalo spera ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Bare, Lauti, @javierzanetti e non solo ?? I 5 gol più belli contro la Salernitana ??? #ForzaInter #SalernitanaInter - Inter : Una partita tutta da rivedere ?? Salernitana - Inter | Edizione 2021/22 ???? #ForzaInter #SalernitanaInter - FcInterNewsit : Sky - Salernitana-Inter, prove tattiche ad Appiano: sollecitati Asllani, Bellanova e De Vrij - TuttoSalerno : Niente turn over per Inzaghi: contro la Salernitana la migliore Inter - TuttoSalerno : Salernitana, quanti diffidati contro l'Inter: bisognerà gestire bene la situazione -