Salernitana-Inter | Lukaku il grande atteso | per lui un conto da aprire

(Di venerdì 7 aprile 2023) Stasera si disputa(fischio d’inizio alle 17), anticipo della ventinovesima giornata della Serie A 2022/23. Dopo l’accesso finale di Coppa Italia contro la Juventus,è chiamato a dare risposte. IL PIÙ– Con ogni probabilità, Romelupartirà titolare in, che si giocherà oggi alle 17. E, come si è visto spesso nel corso della stagione, il belga sarà tra i protagonisti più attesi della sfida. In primis per farsi perdonare la prestazione negativa contro la Fiorentina, con troppi errori sottoporta. E poi per sfruttare positivamente il climax emotivo al termine di Juventus-. SCARICARE IN CAMPO – Contro la Juventus, nella semifinale di andata di Coppa Italia,ha trasformato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Una partita tutta da rivedere ?? Salernitana - Inter | Edizione 2021/22 ???? #ForzaInter #SalernitanaInter - Inter : Bare, Lauti, @javierzanetti e non solo ?? I 5 gol più belli contro la Salernitana ??? #ForzaInter #SalernitanaInter - OfficialUSS1919 : ?? I convocati per Salernitana - Inter ?? #SalernitanaInter #macteanimo #forzagranata - WiAnselmo : RT @Mediagol: Salernitana-Inter, probabili formazioni: Dia-Piatek titolari, Inzaghi con Lukaku - Mediagol : Salernitana-Inter, probabili formazioni: Dia-Piatek titolari, Inzaghi con Lukaku -

Alle ore 17 in campo all'Arechi la sfida tra, ecco le probabili formazioni con le scelte di Sousa e Inzaghi Alle ore 17 in campo all'Arechi la sfida di Serie A tra, ecco le probabili formazioni con le ...VENERDI' 7 APRILE: 17:00(Dazn) 19:00 Lecce - Napoli (Dazn) 21:00 Milan - Empoli (Dazn e Sky). SABATO 8 APRILE: 12:30: Udinese - Monza (Dazn e Sky) 14:30: Fiorentina - Spezia ...Come arriva laI granata di Paulo Sousa, all'da giocatore dal 1998 al 2000, non perdono da cinque partite: 4 pareggi e una vittoria. Dopo aver preso due gol dalla Lazio al debutto,...

