Salernitana-Inter LIVE oggi | in diretta tutti gli aggiornamenti in vista della partita

(Di venerdì 7 aprile 2023)si gioca per la ventinovesima giornata di Serie A 2022-2023: seguisu-News.it tutte le principali notizie in. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 17 allo Stadio Arechi di Salerno. Di seguito inglipretutte le notizie del predi(ore 17): probabili formazioni, precedenti, meteo,TV, arbitro e molto altro., le scelte di Sousa: Dia e Piatek confermati – TS, le scelte di Inzaghi: torna la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Bare, Lauti, @javierzanetti e non solo ?? I 5 gol più belli contro la Salernitana ??? #ForzaInter #SalernitanaInter - Inter : Una partita tutta da rivedere ?? Salernitana - Inter | Edizione 2021/22 ???? #ForzaInter #SalernitanaInter - OfficialUSS1919 : ?? I convocati per Salernitana - Inter ?? #SalernitanaInter #macteanimo #forzagranata - FcInterNewsit : Preview Salernitana-Inter - Inzaghi rilancia la Lu-La. Confermata la mediana - nicolettcariolo : RT @SoloEsclusivInt: È tempo di tornare a rialzare la testa! ???? ?? Matchday ?? Serie A, 29ª giornata ?? Salernitana-INTER ?? DAZN ? 17:00 h… -

Il programma e i telecronisti su Dazn di, match della ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Appuntamento all'Arechi per questa partita davvero delicata per i nerazzurri, che vogliono tornare alla vittoria ma devono ...Si parte allora con, Lecce - Napoli e Milan - Empoli, poi alla vigilia di Pasqua le altre sette partite e spicca su tutte, oltre a Torino - Roma, la supersfida Lazio - Juventus. ......00 Serie A: Spezia vs(replica) ore 13:46 Rubrica: Croquetas - Buggy footballers ore 14:30 Serie A: Monza - Lazio (replica) ore 16:15 Serie A:vs(diretta esclusiva ZONA ...

Sousa l'interista: da Ronaldo e lo scudetto sfiorato alle amarezze in panchina La Gazzetta dello Sport

Commenta con noi Salernitana-Inter, 29a giornata di Serie A 2022/2023: seguiamo le formazioni ufficiali, il pre-partita, la diretta di Salernitana-Inter e commentiamo insieme le news di oggi.Salernitana-Inter Il gol in Coppa Italia contro la Juve è servito a Lukaku per lasciarsi alle spalle gli errori commessi sottoporta contro la Fiorentina. Il belga vuole tornare a esultare anche in ...