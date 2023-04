Salernitana-Inter | le probabili formazioni

(Di venerdì 7 aprile 2023) Alle ore 17 in campo all’Arechi la sfida tra, ecco lecon le scelte di Sousa e Inzaghi Alle ore 17 in campo all’Arechi la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Sousa e Inzaghi.(3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All. Sousa(3-5-2): Onana; Darmian, De Vrji, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mhkitharyan, Dimarco; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi L'articolo proviene da Calcio News 24.

Come arriva la Salernitana: I granata di Paulo Sousa, all'Arechi da giocatore dal 1998 al 2000, non perdono da cinque partite: 4 pareggi e una vittoria. Dopo aver preso due gol dalla Lazio al debutto,... Pronti per il giro dai ritiri Partiamo, venerdì ore 17, in tre puntano al ritorno da titolari Paulo Sousa ha ancora ai box Crnigoj e Mazzocchi. Contro l'Inter il ...

L'Inter di Simone Inzaghi è reduce da tre sconfitte consecutive in campionato e nelle ultime cinque uscite ha vinto contro il Lecce e perso ben quattro volte. L'avversario di questo pomeriggio dei ...Si torna in campo già oggi alle 17 con Salernitana-Inter per la 29a giornata di Serie A. In attesa delle conferenze stampa odierne degli allenatori, ecco le novità in arrivo da quotidiani e campi in ...