Salernitana - Inter, le pagelle: Ochoa (8) cambia la storia della partita. Onana poco reattivo, 5 (Di venerdì 7 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 7 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Una partita tutta da rivedere ?? Salernitana - Inter | Edizione 2021/22 ???? #ForzaInter #SalernitanaInter - Inter : Bare, Lauti, @javierzanetti e non solo ?? I 5 gol più belli contro la Salernitana ??? #ForzaInter #SalernitanaInter - Inter_en : Salernitana score. #SalernitanaInter 1-1 (90') #ForzaInter - Smargiasso1975_ : RT @Fraraii: @PieroAus @Inter Si è colpa di Inzaghi se soffri con la Salernitana - fcin1908it : Inter, Onana: “La gloria più grande non è non cadere, ma rialzarsi. Nessuno ha detto che…” -