Salernitana-Inter, Lautaro Martinez sale di posizioni! L'attacco ? SM (Di venerdì 7 aprile 2023) Manca sempre meno a salernitana-Inter. I nerazzurri ritornano in campo dopo il pari in Coppa Italia. Lautaro Martinez guadagna posizioni e può giocare titolare ULTIME ? Inzaghi pensa solo alla salernitana. L'Inter tra poche ore affronterà la squadra di Sousa (vedi convocati) per riscattare le tre sconfitte consecutive in campionato. Lautaro Martinez, dato per la panchina alla vigilia, invece dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Come riferisce Sport Mediaset, all'Arechi si riformerà la Lu-La. Niente da fare per Dzeko e Correa, che partiranno dalla panchina. A sinistra ritorna Dimarco titolare anche in Serie A, dopo il rientro con la Juventus in Coppa Italia.

