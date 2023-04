Salernitana-Inter, iniziativa in supporto di Lukaku (Di venerdì 7 aprile 2023) La Lega Serie A si è mossa per mostrare la propria vicinanza a Romelu Lukaku, vittima di insulti razzisti contro la Juve Gli arbitri di Salernitana-Inter sono scesi in campo indossando una maglia in supporto di Romelu Lukaku. La t-shirt recitava: Uniti dagli stessi colori. Un messaggio che arriva dopo gli insulti razzisti subiti dal belga in Juventus-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia terminata con il punteggio di 1-1. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) La Lega Serie A si è mossa per mostrare la propria vicinanza a Romelu, vittima di insulti razzisti contro la Juve Gli arbitri disono scesi in campo indossando una maglia indi Romelu. La t-shirt recitava: Uniti dagli stessi colori. Un messaggio che arriva dopo gli insulti razzisti subiti dal belga in Juventus-, semifinale d’andata di Coppa Italia terminata con il punteggio di 1-1. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Diretta Salernitana - Inter 0 - 1: LIVE Correa va vicino al raddoppio! SALERNO - Inter a caccia della riscossa per uscire dalla crisi e riprendere la sua rincorsa a un piazzamento ... ore 17) alla Salernitana di Paulo Sousa nel primo match della 29ª giornata di Serie A. Di ... Salernitana - Inter, le formazioni ufficiali Queste le formazioni ufficiali delle due squadre: SALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1): Ochoa, Daniliuc, Gyomber, Pirola; Bronn, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, ... INTER (3 - 5 - 2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; ... LIVE - Salernitana-Inter 0-1, 26': Asllani prova anche la conclusione personale, pallone fuori 26' - Ci prova anche Asllani, che servito da Lukaku controlla in maniera un po' difettosa poi tira fuori. 24' - Gosens appoggia per Correa che da posizione larga prova il tiro mandando alto. 23' - ...