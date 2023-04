Salernitana-Inter | incredibile gol di Candreva | il tiro-cross inganna Onana VIDEO

(Di venerdì 7 aprile 2023) Clamoroso all’Arechi. La, impegnata nel match contro l’valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, acciuffa il pareggio sull’1-1 a pochi minuti dalla fine con ungol dell’ex Antonio. L’esterno d’attacco granata, infatti, giunto a limite dell’area sulla corsia di destra ha lasciato partire unmal calibrato che si è trasformato in unverso la porta che hato Andrà. Il portiere nerazzurro era leggermente fuori dai pali, ma non poteva aspettarsi che una simile traietottoria dal traversone di. L’ex di turno, dunque, si conferma una sentenza e regala un prezioso punto ai suoi, mentre l’resta ancora a secco di ...

18.55 Anticipo Serie A,1 - 1 Nerazzurri sciuponi, raggiunti al 90'. Segna subito Gosens (6') liberato da una leggerezza della difesa. Si vede,comunque, solo l'. Diagonale di Lukaku vicinissimo al ...Il match valido per la 29esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Arechi,si affrontano nel match valido per la 29esima giornata di Serie ...SALERNO -a caccia della riscossa per uscire dalla crisi e riprendere la sua rincorsa a un piazzamento ... ore 17) alladi Paulo Sousa nel primo match della 29ª giornata di Serie A. Di ...

Termina 1-1 il match tra Salernitana e Inter, gara in cui gli uomini di Inzaghi sono caduti sul finale pareggiando i conti con la rete dell'ex Candreva La Serie A torna ad accendere i riflettori dei ...Nel mezzo, il “solito” errore di Lukaku da zero metri e la traversa di Dia. Sesta partita consecutiva senza vittorie per l’Inter, sesta partita consecutiva senza sconfitte per la Salernitana.