Salernitana-Inter | che il pareggio con la Juventus sia la scossa

Leggi su inter-news

(Di venerdì 7 aprile 2023)inaugura la ventinovesima giornata di Serie A e anticipa a oggi alle 17 per l’impegno martedì in Champions League col Benfica. L’imperativo categorico è ritrovare la vittoria. CAMBIARE IL CORSO –si presenta dopo due giorni dove si è parlato di tutto fuorché di calcio. L’1-1 con laha prodotto gli insulti razzisti verso Romelu Lukaku, le discussioni per l’inadeguato arbitraggio di Davide Massa, i provvedimenti del Giudice Sportivo e tantissime polemiche evitabili. Ora però si torna in campo, con un obiettivo: ritrovare quella vittoria che manca dal 5 marzo, 2-0 al Lecce. Giorno in cui è anche arrivato l’ultimo gol su azione, di Lautaro Martinez che poi si è bloccato. La corsa Champions League, dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate, non aspetta ...