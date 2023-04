Salernitana-Inter, Asllani in regia! Inzaghi cambia l’attacco ? Sky (Di venerdì 7 aprile 2023) Chance notevoli per Kristjan Asllani, il quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto in Salernitana-Inter. Inzaghi dovrebbe lasciare in panchina anche Lautaro Martinez CAMBI ? Novità per Salernitana-Inter. Asllani pronto a scendere in campo dal primo minuto. Scalpita il giovane centrocampista albanese, che dovrebbe rilevare Marcelo Brozovic per essere affiancato da Barella e Mkhitaryan. Come riporta Andrea Paventi di Sky Sport, novità anche in avanti. Inzaghi punta alla conferma della coppia titolare vista già contro la Fiorentina: Lukaku insieme a Correa. Dietro OK Stefan de Vrij, ad uscire dall’undici titolare sarà Bastoni. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023) Chance notevoli per Kristjan, il quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto indovrebbe lasciare in panchina anche Lautaro Martinez CAMBI ? Novità perpronto a scendere in campo dal primo minuto. Scalpita il giovane centrocampista albanese, che dovrebbe rilevare Marcelo Brozovic per essere affiancato da Barella e Mkhitaryan. Come riporta Andrea Paventi di Sky Sport, novità anche in avanti.punta alla conferma della coppia titolare vista già contro la Fiorentina: Lukaku insieme a Correa. Dietro OK Stefan de Vrij, ad uscire dall’undici titolare sarà Bastoni.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

