Salernitana-Inter 1-1, partita maledetta. Beffa Candreva al 90? (Di venerdì 7 aprile 2023) Termina sul punteggio di 1-1 Salernitana-Inter, sfida valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro in questi secondi quarantacinque minuti di gioco, dopo la prima frazione terminata 0-1 (vedi report). QUANTE OCCASIONI – Il secondo tempo riprende sulla falsa riga del primo, con un netto dominio dell’Inter sulla Salernitana. Arriva al 49? la prima enorme occasione della ripresa, con Nicolò Barella che libera un potente rasoterra da fuori area, Ochoa non può nulla ma a salvarlo ci pensa questa volta il palo. È protagonista eccome, invece, il portiere messicano quando al 66? Lukaku colpisce la traversa di testa, de Vrij sempre di testa si getta sul rimbalzo a botta sicura e l’estremo difensore dei campani tira letteralmente fuori dalla porta un gol già fatto. A tremare è la difesa ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023) Termina sul punteggio di 1-1, sfida valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro in questi secondi quarantacinque minuti di gioco, dopo la prima frazione terminata 0-1 (vedi report). QUANTE OCCASIONI – Il secondo tempo riprende sulla falsa riga del primo, con un netto dominio dell’sulla. Arriva al 49? la prima enorme occasione della ripresa, con Nicolò Barella che libera un potente rasoterra da fuori area, Ochoa non può nulla ma a salvarlo ci pensa questa volta il palo. È protagonista eccome, invece, il portiere messicano quando al 66? Lukaku colpisce la traversa di testa, de Vrij sempre di testa si getta sul rimbalzo a botta sicura e l’estremo difensore dei campani tira letteralmente fuori dalla porta un gol già fatto. A tremare è la difesa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Pareggio della Salernitana #ForzaInter #SalernitanaInter - Inter : Una partita tutta da rivedere ?? Salernitana - Inter | Edizione 2021/22 ???? #ForzaInter #SalernitanaInter - Inter : Bare, Lauti, @javierzanetti e non solo ?? I 5 gol più belli contro la Salernitana ??? #ForzaInter #SalernitanaInter - discodance17 : non capisco i commenti su salernitana inter, se fai vedere la maglia alla curva dopo un pareggio allo juventus stad… - annarosacosta : Questa squadra potrebbe anche essere capace di non vincere più una partita di campionato. @Inter #salernitanavsinter #Salernitana -