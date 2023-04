Salernitana-Inter 1-1 | Ochoa | “Punto importante | siamo contenti”

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 aprile 2023) “Penso che la parata sul tiro di Correa sia stata la più complicata della partita. Anche quella sul tiro di Barella era difficile. I giocatori dell’mi hanno fatto i complimenti, sono arrabbiati per il risultato, noie felici per ilconquistato. La squadra ha lavorato bene:riusciti a trovare un bel gol con Candreva”. Così il portiere della, Guillermo, èvenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio casalingo contro l’. “Salerno mi sta dando tanto, sono molto felice di giocare nel calcio italiano – ha aggiunto – . Mi ricordo quando guardavo in tv Toldo, Frey, Julio Cesar, Dida, Pagliuca. Era il migliore d’Europa, giocar qui è un valore ...