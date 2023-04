Salernitana-Inter (1-1), Inzaghi: “C’è grandissima delusione” (Di venerdì 7 aprile 2023) Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato al termine del pareggio per uno a uno contro la Salernitana allenata da Sousa. All’Arechi i nerazzurri fermano ancora la loro corsa verso il secondo posto, male nel gestire il vantaggio e ancora peggio nell’ammazzare una partita che ormai sembrava finita. Per il tecnico dei nerazzurri ora la panchina si fa sempre più traballante, il futuro si decide questa settimana nella sfida europea di Lisbona contro il Benfica. Salernitana-Inter, Inzaghi: “Bisogna lavorare di più” Il tecnico dei nerazzurri ha commentato cosi l’ennesimo risultato negativo di questa stagione: “Di calcio è difficile parlare stasera, chiaramente. Abbiamo visto tutti, la squadra ha fatto una grande partita a due giorni e mezzo da quella con la Juventus. La grande pecca ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 7 aprile 2023) Simone, allenatore dell’, ha parlato al termine del pareggio per uno a uno contro laallenata da Sousa. All’Arechi i nerazzurri fermano ancora la loro corsa verso il secondo posto, male nel gestire il vantaggio e ancora peggio nell’ammazzare una partita che ormai sembrava finita. Per il tecnico dei nerazzurri ora la panchina si fa sempre più traballante, il futuro si decide questa settimana nella sfida europea di Lisbona contro il Benfica.: “Bisogna lavorare di più” Il tecnico dei nerazzurri ha commentato cosi l’ennesimo risultato negativo di questa stagione: “Di calcio è difficile parlare stasera, chiaramente. Abbiamo visto tutti, la squadra ha fatto una grande partita a due giorni e mezzo da quella con la Juventus. La grande pecca ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Pareggio della Salernitana #ForzaInter #SalernitanaInter - Inter : Una partita tutta da rivedere ?? Salernitana - Inter | Edizione 2021/22 ???? #ForzaInter #SalernitanaInter - Inter : Bare, Lauti, @javierzanetti e non solo ?? I 5 gol più belli contro la Salernitana ??? #ForzaInter #SalernitanaInter - JohnnyPanic3 : @FBiasin “Se Candreva mille anni fa non avesse lasciato l’Inter e oggi non avesse giocato per la salernitana e non… - Salvato93976945 : Luridi inferiori cartonati. Vergogna nostra che non gli abbiamo dato 3-0 martedì. Inzaghi fallito piagnina. -