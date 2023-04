Salernitana-Inter 1-1 | il tabellino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Pareggio della Salernitana #ForzaInter #SalernitanaInter - Inter : Una partita tutta da rivedere ?? Salernitana - Inter | Edizione 2021/22 ???? #ForzaInter #SalernitanaInter - Inter : Bare, Lauti, @javierzanetti e non solo ?? I 5 gol più belli contro la Salernitana ??? #ForzaInter #SalernitanaInter - Roberto___1975 : @Synco33 @EdDzeko l'esultanza di Dzeko a fine partita con la salernitana @Inter - lantilautaro : RT @valexjuve: Eccoci?? Salernitana Inter 0-2 Lecce Napoli 1-3 Milan Empoli 2-1 -

18.55 Anticipo Serie A,1 - 1 Nerazzurri sciuponi, raggiunti al 90'. Segna subito Gosens (6') liberato da una leggerezza della difesa. Si vede,comunque, solo l'. Diagonale di Lukaku vicinissimo al ...Il match valido per la 29esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Arechi,si affrontano nel match valido per la 29esima giornata di Serie ...SALERNO -a caccia della riscossa per uscire dalla crisi e riprendere la sua rincorsa a un piazzamento ... ore 17) alladi Paulo Sousa nel primo match della 29ª giornata di Serie A. Di ...

Salernitana-Inter 1-1: gol di Gosens e Candreva | Risultato Serie A La Gazzetta dello Sport

Salernitana-Inter 1-1 DIRETTA nel match che apre la 29esima giornata del campionato di Serie A GOL Al 90' SALERNITANA-Inter 1-1 Gol di Candreva. L'ex nerazzurro scarica in rete dalla distanza forse ...ovvero il match tra la Salernitana di Paulo Sousa e l’Inter guidata da Simone Inzaghi. I campani sono reduci dal pari nello scontro diretto sul campo dello Spezia, mentre, i lombardi arrivano dal ...